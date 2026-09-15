Trabzonspor Reis ile temasa geçti

Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Trabzonspor, teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Bordo-mavili ekipte flaş teknik direktör gelişmesi yaşandı.

TRABZONSPOR'DAN REİS HAMLESİ

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, geçmişte Süper Lig'de Samsunspor'da da çalışan Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis ile temasa geçti.

Yapılacak olan görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu oldu.

THOMAS REIS'İN SAMSUNSPOR KARİYERİ

Samsunspor'un başına Haziran 2024'te geçen Thomas Reis, Karadeniz ekibindeki ilk sezonunda kulüp tarihinin son yıllardaki en başarılı dönemlerinden birine imza attı. Alman teknik adam yönetimindeki Samsunspor, 2024-25 sezonunda Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Reis, sezon boyunca takımına istikrarlı bir futbol oynatırken Samsunspor'un uzun süre üst sıralarda yer almasında önemli rol oynadı. Kırmızı-beyazlılar, sezonu 36 lig maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı. Bu performans Samsunspor'un Süper Lig'deki yükselişinin en önemli göstergelerinden biri oldu.

2025-26 sezonuna da Reis yönetiminde başlayan Samsunspor, Avrupa arenasında mücadele etme fırsatı yakaladı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi ve ardından UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterirken Reis'in takımı ligde ise önceki sezonun istikrarını sürdüremedi.

Samsunspor'un 2025-26 sezonundaki ilk 22 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet almasına rağmen taraflar arasındaki yollar Şubat 2026'da ayrıldı. Antalyaspor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Thomas Reis görevinden ayrıldı.

Samsunspor yönetimi de 16 Şubat 2026'da yaptığı açıklamayla Reis'e teşekkür ederek ayrılığı duyurdu. Kulüp, Alman teknik adamın Süper Lig ve Avrupa'da elde edilen tarihi başarılarda büyük emeği bulunduğunu vurguladı.

Thomas Reis'in Samsunspor kariyeri toplamda 52 lig maçında 25 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyetle noktalandı. Alman çalıştırıcı, özellikle takımı 2024-25 sezonunda Süper Lig'de üçüncü sıraya taşıması ve Avrupa kupalarına götürmesiyle Samsunspor tarihindeki önemli teknik direktörlerden biri olarak hafızalarda yer aldı.