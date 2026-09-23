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Halk TV Spor Galatasaray'da mağlubiyetin faturası kesildi: Formaya veda edecekler

Galatasaray'da mağlubiyetin faturası kesildi: Formaya veda edecekler

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da karar çıktı. Okan Buruk. formsuz isimleri kulübeye çekecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da mağlubiyetin faturası kesildi: Formaya veda edecekler

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından oynanacak olan Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

SANE VE SARA KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; deneyimli teknik adam başta Leroy Sane ve Gabriel Sara olmak üzere formsuz futbolcuları yedek kulübesine çekecek. Haberde ayrıca Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı kenarda kullanma tercihinden pişman olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da mağlubiyetin faturası kesildi: Formaya veda edecekler - Resim : 1

OSIMHEN VE LEMINA'NIN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Deneyimli teknik adam, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın dönüşüyle birlikte bir takım değişikliklere imza atacak. Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'ya şans verecek olan Okan Buruk bu hamlesiyle hem defans hem de hücum hattını rahatlatmayı hedefliyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İLK RAKİP KASIMPAŞA

Milli aranın ardından sarı-kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 9 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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