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Halk TV Spor Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket

Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket

Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da beklenen karar çıktı. Sarı-kırmızılılar maçın hakemi Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

ESPEN ESKAS MAÇA DAMGASINI VURDU

Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espen Eskas verdiği kararlarla damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Batrakov'un yerde kaldığı pozisyonda kırmızı kart beklerken başka bir pozisyonda Lizbon lehine verilen penaltı olay oldu. Eskas'ın kararları Galatasaray'ın tepkisini çekerken beklenen hamle geldi.

Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket - Resim : 1

UEFA'YA ŞİKAYET EDECEKLER

Nevzat Dindar'ın paylaşımına göre; Galatasaray yönetimi, Espen Eskas'ı şikayet etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya başvurarak Eskas'ın cezalandırılmasını isteyecek.

Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket - Resim : 2

"SKORA DİREKT ETKİ ETTİ"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından hakem performansıyla ilgili yaptığı açıklamada "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi skora direkt etki etti, takımı düşürdü" demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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