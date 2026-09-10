Galatasaray'da maç biter bitmez karar çıktı: Sporting mağlubiyeti sonrası olay hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

ESPEN ESKAS MAÇA DAMGASINI VURDU

Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espen Eskas verdiği kararlarla damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Batrakov'un yerde kaldığı pozisyonda kırmızı kart beklerken başka bir pozisyonda Lizbon lehine verilen penaltı olay oldu. Eskas'ın kararları Galatasaray'ın tepkisini çekerken beklenen hamle geldi.

UEFA'YA ŞİKAYET EDECEKLER

Nevzat Dindar'ın paylaşımına göre; Galatasaray yönetimi, Espen Eskas'ı şikayet etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya başvurarak Eskas'ın cezalandırılmasını isteyecek.

"SKORA DİREKT ETKİ ETTİ"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından hakem performansıyla ilgili yaptığı açıklamada "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi skora direkt etki etti, takımı düşürdü" demişti.