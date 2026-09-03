Galatasaray'da kriz çıktı: "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" diyerek rest çekti

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray’da kriz çıktı!

Süper Lig’de Galatasaray’ın ilk hafta Çorum FK ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Leroy Sane, Erzurumspor FK ve Göztepe maçlarına yedek başlamış ve oyuna sonradan dahil olmuştu.

Alman yıldızın gösterdiği performans ise eleştirileri beraberinde getirmişti.

LEROY SANE KRİZİ ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre; Yaşanan bu durum Leroy Sane’nin moralinin düşmesine neden oldu.

Sonradan oyuna alınmasına tepki gösteren Leroy Sane’nin "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim." dediği ve bu durumu yöneticiler ile paylaştığı aktarıldı.

ACİL KODLU TOPLANTI YAPILDI

Yaşanan gerilim sonrası sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçerek Alman futbolcu ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Sezonun ilk haftalarında beklediği süreleri alamayan 30 yaşındaki futbolcunun durumu sarı-kırmızılı idarecilerin araya girmesiyle tatlıya bağlandığı ve Sane’nin sakinleştirildiği yazıldı.

GÖZLER OKAN BURUK’A ÇEVRİLDİ

Çıkan krizin ardından gözler Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a çevrildi.

Leroy Sane’nin Başakşehir maçında ilk 11’de olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

Teknik direktör Okan Buruk’un futbolcu ile ilgili vereceği karar maç saatinde belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan yıldız oyuncu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sane’nin Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.