Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Trabzonspor kararını verdi

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Bordo-mavililerin Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı listesine aldığı iddia edildi.

TRABZONSPOR KARARINI VERDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; son olarak Premier Lig’de Nottingham Forest’ı çalıştıran Vitor Pereira, Trabzonspor’a yeşil ışık yaktı.

Tecrübeli teknik adamın yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Vitor Pereira, son olarak çalıştırdığı Nottingham Forest’ın başında 20 maça çıktı. İngiliz ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

VITOR PEREIRA’NIN FENERBAHÇE KARİYERİ

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de iki farklı dönemde görev yapan teknik direktörlerden biri oldu. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başına ilk olarak 2015 yılında geçti.

Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler aynı sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselse de Galatasaray'a mağlup olarak kupayı kazanamadı. Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Braga'ya elendi.

2021 yılında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, bu dönemde de beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerde istikrarlı sonuçlar alamayan Portekizli teknik adamla sezon içerisinde yollar ayrıldı.