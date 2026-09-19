Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi: Oyun içinde kibar durmasını beklemeyin

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yoğun itirazı nedeniyle 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Okan Buruk'un yokluğunda açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu hakem kararını eleştirdi.

İrfan Saraloğlu'nun sözleri şu şekilde:

Maça çok iyi başladık diyemeyiz, erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hatadan 2. golü yedik. 3. golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arasında yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirmeyi düşündük, istedik, çalıştık. İstediğimiz gol gelmedi. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı.

"NEDEN ATILDI ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bizi üzen ikinci konu hocamızın oyundan atılışı. Neden atıldı, anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Gereksiz bir yere kart verildi. Hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hakemle ilgili sorunu olmadı, kimsenin olmaz. 4. hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz mı! Bizim Türk futbolu için uğraşlarımız var, herkesin var. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum, hak ettiler kazandılar.

"KÖR MÜSÜN' ANLADI"

Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. 'Görmüyor musun, çizgiyi geçmedim' dedi. 'Kör müsün' diye çeviri yapıyor. Birisi mi kulağına üflüyor, nereden duyuyor 'kör müsün' lafı. 'Görmüyor musun' dedi, 'Kör müsün' anladı. Gereksiz bir davranış ve uyarı. Tecrübelendiği zaman, bizim gibi düşünecek. Ben yanlış karar verdim diyecek. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör, nasıl duracak kenarda. Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin. 1-0 gerideyiz, oturacak mı, 2-0 gerideyiz, oturacak mı, 3-0'da 4-0'da da oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Sakat oyuncularımız var, toparlanacağız. Gücümüzden bir şey kaybetmedik, bir maçı kaybettik. Şampiyonluğun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız, kimsenin şüphesi olmasın, şimdiden söyleyebilirim bunu.