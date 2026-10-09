Galatasaray'da karar çıktı: Hemen gönderilecek
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması devam ediyor.
EL CHADAİLLE BİTSHİABU GELİR GELMEZ GİDİYOR
Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekip bir ismin biletini kesti. Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun gönderilmesi bekleniyor.
FAZLA KİLOLARI OLAY OLDU
Fazla kilolarını verene kadar forma giyemeyeceği iddia edilen El Chadaille Bitshiabu'nun bileti kesildi. Okan Buruk'un en başından istemediği genç futbolcuyla ocak ayında vedalaşılacak. Sarı-kırmızılılar stopere yeni bir takviye yapacak.
28 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Henüz Galatasaray formasıyla bir dakika bile forma giyemeyen El Chadaille Bitshiabu'nun 28 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi