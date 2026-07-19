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Halk TV Spor Galatasaray'da imzalar bir türlü atılamadı: Sebebi belli oldu

Galatasaray'da imzalar bir türlü atılamadı: Sebebi belli oldu

Galatasaray'da yönetim, Mario Lemina ile sözlü anlaşmaya vardı. Ancak Gabonlu futbolcu imzaların atılmasından önce temsilcisinin 350 bin euroluk alacağının ödenmesini istedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da imzalar bir türlü atılamadı: Sebebi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'yı kadroda tutmak istese de henüz anlaşmaya imzalar atılamadı.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; taraflar, 3 milyon euro maaş karşılığında 2 yıllık sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı. Yabancı kuralı nedeniyle sözleşme için önce Mauro Icardi'nin durumunun netleşmesini bekleyen yönetim artık imzaların atılmasını istiyor.

Galatasaray'da imzalar bir türlü atılamadı: Sebebi belli oldu - Resim : 1

TEMSİLCİSİNİN ALACAKLARININ ÖDENMESİNİ BEKLİYOR

Ancak Mario Lemina temsilcisinin kulüpten alacağı 350 bin euronun ödenmesini talep etti. Gabonlu futbolcu söz konusu ücretin ödenmesinin ardından sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta forma giyen deneyimli orta saha, 2 bin 679 dakika sahada kaldı. Mario Lemina, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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