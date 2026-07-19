Galatasaray'da imzalar bir türlü atılamadı: Sebebi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'yı kadroda tutmak istese de henüz anlaşmaya imzalar atılamadı.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; taraflar, 3 milyon euro maaş karşılığında 2 yıllık sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı. Yabancı kuralı nedeniyle sözleşme için önce Mauro Icardi'nin durumunun netleşmesini bekleyen yönetim artık imzaların atılmasını istiyor.

TEMSİLCİSİNİN ALACAKLARININ ÖDENMESİNİ BEKLİYOR

Ancak Mario Lemina temsilcisinin kulüpten alacağı 350 bin euronun ödenmesini talep etti. Gabonlu futbolcu söz konusu ücretin ödenmesinin ardından sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta forma giyen deneyimli orta saha, 2 bin 679 dakika sahada kaldı. Mario Lemina, 3 gol ve 2 asist kaydetti.