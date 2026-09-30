Galatasaray'da futbolculara ilginç yasak: Milli ara öncesi duyurdular

Süper Lig'de milli aranın ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Bir süredir sakatlıklarla başı dertte olan sarı-kırmızılılarda sağlık ekibinden ilginç bir yasak geldi.

KICK BOKS YASAKLANDI

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre; Galatasaraylı futbolculara kick boks yasaklandı. Kararın kick bokstaki darbelerin sakatlıkları tetiklemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Ali Naci Küçük konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Galatasaray teknik heyeti, sağlık heyeti ve yönetimi; futbolculara milli ara öncesi bir bilgilendirme yaptı, özel bir talepte bulundu. Galatasaraylı oyuncuların, kick boks yapmamaları istendi. Çünkü darbe aldığınız bu ekstra sporlarda oyuncuların sakatlıklarını tetiklediği dile getirildi. Yani kick boks sporu, Galatasaray'da yasaklandı.

Bunu Abdülkerim Bardakcı için dediğim düşünülmesin. Galatasaray içinde en az 4-5 futbolcu kick boks yapıyor. Aynı zamanda özel antrenmanlar; özel idman yapanlar, kulübü bilgilendirecek.