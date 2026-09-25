Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili ortaya atılan yeni iddia gündeme oturdu. Spor yorumcusu İbrahim Seten Sarı - Kırmızılı kulüpte yaşanan skandalı açıkladı.

Sarı - kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcunun, sakatlığını fark etmeden resmi maça çıktığı öne sürüldü.

İDMANDA SAKATLANDI, MAÇTA FORMA GİYDİ

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, Wilfried Singo'nun yaşadığı sakatlık sürecine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da eleştiren Seten, "Wilfried Singo, idmanda sakatlandıktan sonra sakatlığı fark edilmedi ve Erzurumspor maçında oynadı. Wilfried Singo, idmanda Leroy Sane ile çarpışıyor, Sane'nin dizi sakatlanan bölgeye geliyor. İlk başta sakatlandığını anlamıyor, sonra üzerine bir de maçta oynuyor. Sakatlandığı, maçta oynadıktan sonra anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ UZAYABİLİR

Singo'nun sakatlığının beklenenden daha ciddi olabileceğini belirten Seten, oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli yorumcu, "Singo’nun sakatlandığı bölge daha zor iyileşen bir bölge ve yeniden yırtılma riski daha yüksek. Eğer Singo’nun sakatlık derecesi 3C ise ortalama dönüşü 8 hafta sürecek" dedi.

TEKNİK HEYETİN PLANI BOZULABİLİR

Sezonun ilk bölümünde savunma hattında istikrar yakalamakta zorlanan Galatasaray'da Singo'nun uzun süre sahalardan uzak kalması halinde Okan Buruk ve teknik heyetin alternatif planlar üzerinde durması bekleniyor.

Özellikle yoğun maç takviminin yaklaşmasıyla birlikte Okan Buruk sağ bek ve savunma rotasyonunda yeni çözümler üretmesi gerekecek.