Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı: Yerine gelecek isim belli oldu

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için ayrılık ihtimali doğdu.

YÖNETİM EN AZ 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig'den Tottenham ve Fulham, Ligue 1'den ise Monaco, Barış Alper Yılmaz'la ilgileniyor.

Barış Alper Yılmaz için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep eden yönetim olası bir ayrılık için de planını yaptı.

HEDEF RAFAEL LEAO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milan'dan Rafael Leao'yu transfer etmeyi değerlendiriyor.

MILAN'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim, 5 milyon euro kiralama bedeli ve isteğe bağlı satın alma opsiyonu teklif ederken Milan'dan yanıt geldi. İtalyan kulübü 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu istiyor. Yönetim, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre teklifi kabul edebilir.