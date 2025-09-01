Galatasaray'da ayrılık resmileşti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

DAHA ÖNCE 3 KULÜBE KİRALANDI

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Galatasaray anlaşmayı yaptı: Manchester City'den geliyor

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır: Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe 1 transferi daha açıkladı: Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Ayrılıktan büyük kazanç