Fenerbahçe 1 transferi daha açıkladı: Formayı giydi imzayı attı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Marco Asensio, 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.Sitemizi Haberler'de takip edin
UEFA listelerinin verilmesinden önce transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe bir ismi daha açıkladı.
MARCO ASENSIO İMZAYI ATTI
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Marco Asensio’nun imzayı attığını duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marco Asensio'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
37 MAÇTA 10 GOL 5 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG, ikinci yarısını ise Aston Villa da geçiren Asensio forma giydiği 37 maçta 10 gol 5 asist kaydetti.
EDERSON DA GELECEK
Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Manchester City'den de Ederson'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirip imzayı attırması bekleniyor.