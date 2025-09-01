Fenerbahçe 1 transferi daha açıkladı: Formayı giydi imzayı attı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Marco Asensio, 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

UEFA listelerinin verilmesinden önce transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe bir ismi daha açıkladı.

MARCO ASENSIO İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Marco Asensio’nun imzayı attığını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marco Asensio'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

37 MAÇTA 10 GOL 5 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG, ikinci yarısını ise Aston Villa da geçiren Asensio forma giydiği 37 maçta 10 gol 5 asist kaydetti.

fgbfgb-001.jpg
Marco Asensio

EDERSON DA GELECEK

Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Manchester City'den de Ederson'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirip imzayı attırması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

