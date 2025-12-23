Kenan Yıldız kararı şaşkına çevirdi: İtalya'yı karıştırdı

Kenan Yıldız kararı şaşkına çevirdi: İtalya'yı karıştırdı
İtalya Serie A’da Transfermarkt tarafından yapılan son piyasa değeri güncellemesi futbol kamuoyunda dikkat çekti. Türk futbolcuların değerlerinde önemli değişiklikler yaşanırken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için alınan karar şaşkınlık yarattı.

Son dönemde Avrupa’nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız’ın piyasa değerinin artması bekleniyordu. Ancak yapılan güncellemede yıldız oyuncunun değeri 75 milyon euro olarak sabit tutuldu. Bu karar futbolseverler arasında büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEPREMİ

Diğer Türk futbolcuların değerlerinde ise farklı gelişmeler yaşandı. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 3 milyon euro değer kaybederek 22 milyon euroya geriledi. Roma’da oynayan Zeki Çelik değerini ikiye katladı. Torino’da forma giyen Emirhan İlkhan 200 bin euro kayıpla 1.5 milyon euroya düştü.

hakan-calhanoglundan-kenan-yildiz-itirafi-uyarmistim-hakli-ciktim.webp

İSAK VURAL 500 BİN EURO ARTTI

Pisa’da oynayan İsak Vural’ın değeri 500 bin euro artarak 5 milyon euroya yükseldi. Sezon başında Beşiktaş’tan Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy ise 2 milyon euro değer kaybederek 10 milyon euroya geriledi.

KENAN YILDIZ BİLMECESİ

Güncelleme sonrası en çok konuşulan isim Kenan Yıldız oldu. Beklentilerin aksine değerinin sabit tutulması, futbol kamuoyunda “neden yükselmedi?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

