Galatasaray anlaşmayı yaptı: Manchester City'den geliyor

Galatasaray anlaşmayı yaptı: Manchester City'den geliyor
Yayınlanma:
Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.

Transfer dönemi sona ermeden önce orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Türk asıllı Alman futbolcunun, 2 Eylül Salı sabaha İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi

ilkay-gundogan.jpg
İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor

YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMAYACAK

15 Haziran 2015 tarihinden önce Alman Milli Takımı’nı seçen İlkay Gündoğan yabancı futbolcu statüsünde yer almayacak.

54 MAÇTA 5 GOL 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle 54 maçta forma giyen İlkay Gündoğan, 5 gol 8 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Spor
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır: Teklif ortaya çıktı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır: Teklif ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı: Olay yaratan sözlerine açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı: Olay yaratan sözlerine açıklık getirdi