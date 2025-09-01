Galatasaray anlaşmayı yaptı: Manchester City'den geliyor

Transfer dönemi sona ermeden önce orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Türk asıllı Alman futbolcunun, 2 Eylül Salı sabaha İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi

İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor

YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMAYACAK

15 Haziran 2015 tarihinden önce Alman Milli Takımı’nı seçen İlkay Gündoğan yabancı futbolcu statüsünde yer almayacak.

54 MAÇTA 5 GOL 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle 54 maçta forma giyen İlkay Gündoğan, 5 gol 8 asist kaydetti.