Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Ayrılıktan büyük kazanç

Bir süredir Yusuf Akçiçek'in transferi için Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ile görüşme halinde olan Fenerbahçe anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Oyuncusunu Suudi Arabistan'a gönderen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirimde bulundu. Yapılan bildirimde Yusuf Akçiçek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Yusuf Akçiçek Al Hilal'e gitti

22 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ KAZANDI

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in gönderilmesiyle 22 milyon euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 15 pay elde etti.

FENERBAHÇE İLE 27 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça çıkan genç stoper 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe kararını açıkladı

Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar atıldı