Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü yeni anlaşmasını resmen duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü yeni sponsorluk anlaşmasını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın forma sponsorları arasına Wtatil.com katıldı.

Türkiye’nin önde gelen tatil ve turizm firmalarından Wtatil.com, 2025-2026 sezonu boyunca takımımızın formasında yer alacak.

Kıymetli desteklerinden ötürü Wtatil’e teşekkür ediyor, iş birliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye’nin önde gelen outgoing tur operatörlerinden biri olan Wtatil.com, her yıl on binlerce misafiri Balkanlar, Mısır, Dubai ve Tayland başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına seyahat ettirmektedir.

İstanbul, İzmir, Üsküp, Ohrid, Tiran, Dubai, Sharm El Sheikh ve Kavala’daki kendi ofisleriyle geniş bir operasyon ağına sahip olan şirket; otelcilik, yeme-içme, havayolu, transfer ve yazılım alanlarında sunduğu hizmetlerle turizme 360 derece yaklaşım sergilemektedir.

Müşteri memnuniyeti ve güvenilir hizmet anlayışıyla sektörün öncü firmaları arasında yer alan Wtatil, misafirlerine dünyanın dört bir yanında ayrıcalıklı tatil deneyimleri sunmaya devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

