Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe kararını açıkladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası teknik direktör arayışlarına başladı.

Rıdvan Dilmen, teknik direktör gündemine dair konuştu.

''AYKUT HOCAYLA KONUŞTUM''

HT Spor’da yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ile konuştuğunu aktaran Dilmen, ''Aykut Kocaman yerli olanlardan en iyisi.

Volkan Demirel ayrı çağrılsa da, İsmail Kartal ayrı çağrılsa da Aykut Hoca ayrı çağrılsa da bir telefona bakacak insanlar. Beni çağırın demiyorum. Ben hocalığı bıraktım.

Ne zaman yangın olsa İsmail hoca geliyor. 2 sezon tam çalıştı hocamız. Ayrıca Fenerbahçe'nin görevi de bir telefonla gitmektir. Aykut Hoca da gider. Ki Aykut hocayla konuştum.

Böyle bir durum varsa, 'Hocam biz hayatımız boyunca borçluyuz Fenerbahçe'ye' dedi. İsmail hocayla konuşmadım ama alacağım cevap aynıdır. Volkan hocayla zaten başka bir şey beklememiz mümkün değil. Ben de o, şu, bu diyemem'' dedi.