Galatasaray'dan Uğurcan Çakır: Teklif ortaya çıktı

Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç başladı: Galatasaray ve Trabzonspor masada.

Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, gözünü Süper Lig’in en istikrarlı isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır’a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’un kaptanı ve milli kalecisi için resmi temaslara başladı. Ancak transfer süreci, hem mali hem de sportif açıdan oldukça zorlu geçiyor.

İŞTE TEKLİF:

Trabzonspor’un Uğurcan için belirlediği bonservis bedeli 22 milyon Euro. Galatasaray ise bu rakamı aşağı çekmek için Berkan Kutlu gibi isimleri takasta kullanmayı teklif etti. Ancak bordo-mavili yönetim, ilk gelen teklifi resmen reddetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birebir görüşerek ikna sürecini yürütüyor. Transferin gerçekleşmesi, iki kulüp arasındaki pazarlıkların seyrine bağlı.

Uğurcan Çakır’ın performansı:

Yaş: 29

2024/25 Sezonu: 43 maç

Gol Yemediği Maç: 18

Yediği Gol: 52

Uğurcan, refleksleri, liderliği ve penaltı performansıyla hem Süper Lig hem de milli takımda güven veren bir isim. Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 290 maçta görev aldı, 91 kez kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu şekillendirmeden önce kaleci sorununu çözmek istiyor. Uğurcan’ın transferi, hem yerli statüsü hem de tecrübesiyle ideal bir çözüm olarak görülüyor. Ancak Trabzonspor’un oyuncuyu Süper Lig’de rakip bir takıma vermeye sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

Bu transfer gerçekleşirse, Süper Lig’de sezonun en dikkat çekici hamlelerinden biri olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

