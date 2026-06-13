Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk hiçbir şekilde takımda istemedi

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk hiçbir şekilde takımda istemedi

Galatasaray'da Victor Nelsson kararı verildi. Okan Buruk, Danimarkalı futbolcuyu takımda görmek istemedi. Oyuncuya kulüp aranırken menajeri, İtalya'dan teklif getireceğini bildirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk hiçbir şekilde takımda istemedi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.

OKAN BURUK VICTOR NELSSON'U İSTEMİYOR

İlk olarak gönderilecek futbolcuları belirleyen sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson kararı verildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Danimarkalı futbolcuyla yollar ayrılacak. Okan Buruk'un Nelson'u hiçbir şekilde istemediği vurgulandı.

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk hiçbir şekilde takımda istemedi - Resim : 1

İTALYA'DAN TEKLİF GETİRECEK

Oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar, kulüp bulunmasını istedi. Nelsson'un menajeri ise cevaben İtalya'dan bir teklif getireceğini ifade etti. Deneyimli stoper için 5-6 milyon euro civarında bonservis bedeli bekleniyor.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Victor Nelsson, 38 maçta forma giydi. Nelsson, 3 bin 316 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro