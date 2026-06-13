Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk hiçbir şekilde takımda istemedi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.

OKAN BURUK VICTOR NELSSON'U İSTEMİYOR

İlk olarak gönderilecek futbolcuları belirleyen sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson kararı verildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Danimarkalı futbolcuyla yollar ayrılacak. Okan Buruk'un Nelson'u hiçbir şekilde istemediği vurgulandı.

İTALYA'DAN TEKLİF GETİRECEK

Oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar, kulüp bulunmasını istedi. Nelsson'un menajeri ise cevaben İtalya'dan bir teklif getireceğini ifade etti. Deneyimli stoper için 5-6 milyon euro civarında bonservis bedeli bekleniyor.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Victor Nelsson, 38 maçta forma giydi. Nelsson, 3 bin 316 dakika sahada kaldı.