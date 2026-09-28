Galatasaray'da Ada çıkarması: Yeni dinamo Premier Lig'den

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına doğrudan etki edecek, hem savunmada direnç gösterecek hem de hücum geçişlerini yönetecek komple bir orta saha arayan sarı-kırmızılılar, rotayı Premier Lig'e çevirdi.

Yönetim, kış aylarında kadroya derinlik katmak adına İngiltere pazarındaki en parlak genç yeteneklerden birini gözüne kestirdi.

SUNDERLAND'DEN NOAH SADİKİ LİSTEDE İLK SIRADA

Sarı-kırmızılı kulübün radarına giren ve teknik heyetten tam not alan isim, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Noah Sadiki oldu.

Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Sadiki'nin transferi için sarı-kırmızılı kurmayların ocak ayında İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTI

Transfer sürecinde Galatasaray'ın elini rahatlatan en büyük faktörlerden biri, genç oyuncunun U23 yabancı kontenjanına tamamen uyum sağlaması olarak öne çıkıyor.

Türkiye'deki futbolseverlerin yabancı olmadığı Noah Sadiki, 2024 yılında Union SG forması giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmış ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Belçika ekibinden 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Sunderland'e transfer olan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden yıldız adayı için Galatasaray yönetiminin tüm finansal şartları sonuna kadar zorlayacağı ve kiralama formülleri dahil tüm opsiyonları masaya yatıracağı iddia ediliyor.