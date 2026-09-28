Dursun Özbek'e transferde kötü haber: İngilizler duyurdu

Galatasaray'ın savunma hattına lider bir isim kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü dönemde, uzun süredir gündemde yer alan Virgil van Dijk cephesinden dikkat çekici bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili Avrupa basınında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYORDU

Süper Lig'de savunma performansından istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk'ı Dursun Özbek'in transfer listesinde tuttuğu biliniyordu.

Tecrübeli stoperin bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek olması, birçok kulüp gibi Galatasaray'ın da iştahını kabartmıştı.

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Virgil van Dijk'ın gelecek sezon için Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.

Liverpool kaptanının sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Avrupa'nın önemli kulüplerine teklif edildiği belirtilirken, Barcelona'nın da bu seçenek üzerinde değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

HANSI FLICK'İN ÇEKİNCESİ VAR

Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in transfer konusunda bazı soru işaretleri taşıdığı ifade edildi.

Alman çalıştırıcının, gelecek sezon 36 yaşında olacak Van Dijk'ın takıma adaptasyonu ve uzun vadeli katkısı konusunda temkinli yaklaştığı belirtildi.

Avrupa futbolunun son yıllardaki en önemli savunmacıları arasında gösterilen Virgil van Dijk'ın serbest kalma ihtimali, transfer piyasasında büyük bir rekabet yaratacak.

Galatasaray'da teknik heyetin ara transfer ve sezon sonu planlamasında stoper bölgesine öncelik verdiği biliniyor.