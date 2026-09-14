Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Güzel haberler art arda geldi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

VICTOR OSIMHEN'DEN GÜZEL HABER

Karşılaşma öncesi hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Nijeryalı golcüden güzel haber geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; yoğun tedavi süreci sonrasında Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyme şansı doğdu.

Önümüzdeki günlerde antrenmanlara çıkmaya başlaması beklenen Victor Osimhen'in şans verilmesi halinde sahaya çıkabileceği kaydedildi.

LEMINA VE GÜNAY GÜVENÇ DE KADRODA OLACAK

Aynı maçta sakatlanan Mario Lemina için de sarı-kırmızılılar seferberlik ilan etti. Deneyimli orta sahanın da maç kafilesinde yer alması bekleniyor. Sakatlığını atlatan kaleci Günay Güvenç de kadroya geri dönecek.