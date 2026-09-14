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Halk TV Spor Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Güzel haberler art arda geldi

Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Güzel haberler art arda geldi

Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'a Victor Osimhen'den güzel haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Güzel haberler art arda geldi
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

VICTOR OSIMHEN'DEN GÜZEL HABER

Karşılaşma öncesi hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Nijeryalı golcüden güzel haber geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; yoğun tedavi süreci sonrasında Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyme şansı doğdu.

Önümüzdeki günlerde antrenmanlara çıkmaya başlaması beklenen Victor Osimhen'in şans verilmesi halinde sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Güzel haberler art arda geldi - Resim : 1

LEMINA VE GÜNAY GÜVENÇ DE KADRODA OLACAK

Aynı maçta sakatlanan Mario Lemina için de sarı-kırmızılılar seferberlik ilan etti. Deneyimli orta sahanın da maç kafilesinde yer alması bekleniyor. Sakatlığını atlatan kaleci Günay Güvenç de kadroya geri dönecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Victor Osimhen Galatasaray
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