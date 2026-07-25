Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Rafael Leao'dan Türkiye açıklaması

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rafael Leao, Türkiye'ye geleceği iddiaları üzerine sosyal medyadan sürpriz bir açıklama yaptı.

"HAZIRLIKLARA BAŞLAMAK ÜZEREYİM"

Portekiz basınından DAZN'ın "Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın" paylaşımına yorum yapan Rafael Leao, "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim" dedi.

"GİTMEM GEREKİYOR"

Portekizli futbolcu geçtiğimiz günlerde transfer iddiaları için de "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim" dedi.

"HALA BİR MILAN OYUNCUSUYUM"

Hala Milan futbolcusu olduğunu vurgulayan Rafael Leao, "Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum" sözlerini sarf etti.