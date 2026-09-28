Galatasaray resmen açıkladı: Anlaşma tamam

Galatasaray Kulübü yeni anlaşmasını resmen açıkladı. İmza töreni yarın yapılacak.

Sarı kırmızılı kulüp, GSYİAD ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre anlaşmanın imzaları yarın atılacak.

GALATASARAY ANLAŞMAYI RESMEN AÇIKLADI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı forma sırt sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın katılımı ile 29 Eylül Salı günü saat 14.00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir."

Açıklamada Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park basın toplantı odasındaki törenle ilgili şu detaylara yer verildi:

13.00 Kayıt ve Karşılama

14.00 Başlangıç

14.05 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın konuşması

14.10 Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya'nın konuşması

14.15 İmzaların atılması

14.20 Soru - Cevap

14.40 Kapanış