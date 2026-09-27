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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Dünya yıldızına talip oldular

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray stoper hattı için flaş bir ismi gündemine aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Dünya yıldızına talip oldular

Süper Lig'de milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim ilk olarak forvet ve stoper hattına takviye yapacak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in düşen performansı nedeniyle defansa yıldız bir isim transfer edilecek.

İLK HEDEF VIRGIL VAN DIJK

Yönetim bu doğrultuda ilk olarak Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk'a talip oldu. Yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Hollandalı futbolcuyu yeniden gündemine aldı.

İngiliz kulübünün ara transfer döneminde ayrılığa izin vermemesi halinde sezon sonu için bir anlaşma yapılabileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Dünya yıldızına talip oldular - Resim : 1

6 MAÇTA DA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

35 yaşındaki yıldız stoper bu sezon Liverpool formasıyla 6 maça çıktı. Van Dijk 6 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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