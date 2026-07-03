Galatasaray Portekiz Milli Takım kalecisini transfer etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekiz Kadın Milli Takımı’nın deneyimli kalecisi Patricia Morais ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine ülkesi Portekiz'de başlayan Patricia Morais; Dezembro, GDC A-dos-Francos, FF Yzeure, ASPTT Albi, Sporting CP ve son olarak SC Braga formalarını giydi. Kulüp kariyeri boyunca birçok ulusal başarıya imza atan tecrübeli kaleci, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası’nda şampiyonluklar yaşadı.

100’ün üzerinde kez Portekiz Milli Takımı formasını giyen Morais, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok uluslararası turnuvada ülkesini temsil etti.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Patricia Morais, Galatasaray’a katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Benim için Galatasaray gibi bir kulübü temsil edebilmek çok önemli. Burada olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle kazanmak için geldim. Umarım birçok şampiyonluk kazanabiliriz. Kazanmaya çok açım. Kulüp de öyle. Bu yüzden Galatasaray’ı zirvede görebilmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.