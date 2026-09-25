Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle moral depolayan Trabzonspor'da gözler milli ara sonrasına çevrildi. Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavilileri zor günler bekliyor.

17 GÜNDE 5 MAÇLIK ZORLU VİRAJ

Trabzonspor, milli aranın ardından lig ve Avrupa kulvarında peş peşe kritik karşılaşmalara çıkacak. Karadeniz ekibi, 17 günlük süreçte tam 5 resmi maç oynayacak.

Zorlu maraton 10 Ekim'de Samsunspor deplasmanıyla başlayacak. Bordo-mavililer daha sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ise şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiplerinden Beşiktaş'ı Papara Park'ta ağırlayacak olan Fırtına, ardından Avrupa'da İskoç ekibi Hearts'ı konuk edecek. Yoğun fikstür, Çaykur Rizespor deplasmanıyla sona erecek.

ÜÇ DERBİ HEYECANI

Trabzonspor'u bekleyen süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise derbi niteliğindeki maçlar olacak.

Bordo-mavililer hem Beşiktaş karşısına çıkacak hem de Karadeniz'in iki önemli temsilcisi Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Böylece Fırtına, kısa süre içerisinde üç kritik mücadeleye çıkmış olacak.

Yoğun maç trafiği öncesinde teknik direktör Thomas Reis'e sevindirici haberler de geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Folcarelli'nin tamamen iyileştiği ve milli ara boyunca takımla çalışacağı öğrenildi.

Batagov'un da bireysel antrenman sürecini tamamladığı belirtilirken, Ukraynalı savunmacının yaklaşık altı aylık maç eksiği nedeniyle kontrollü şekilde takıma adapte edileceği ifade edildi.

ROTASYON KAPIDA

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da teknik heyetin geniş rotasyon kullanması bekleniyor. Thomas Reis'in özellikle Avrupa maçları ve derbiler arasında kadroda değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi.

Milli ara sürecinde Trabzonspor'un teknik kadrosunda da yapılanma devam ediyor. Thomas Reis, daha önce birlikte çalıştığı Daniel Zenkovic ve Antonius Lokhoff'u ekibine dahil ederken, Alman futbolunun önemli isimlerinden Jerome Boateng de teknik kadroda yer aldı.

Fiziksel performans antrenörü Fatih Yıldız'ın da ekibe katılmasıyla birlikte Reis'in teknik yapılanması büyük ölçüde şekillendi. Ayrıca kaleci antrenörü takviyesi için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

EN KRİTİK 17 GÜN

Galatasaray galibiyetiyle yeniden zirve yarışının içine giren Trabzonspor'da şimdi tüm dikkatler, sezonun kaderini etkileyebilecek 17 günlük yoğun periyoda çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer bu süreçten başarıyla çıkması halinde hem ligde hem de Avrupa'da önemli avantaj elde edecek.