Reis onay verdi: Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızını istiyor

Thomas Reis’in Trabzonspor’a teknik direktör olması sonrası Galatasaray’ı sahasında 4-0 yenen Trabzonspor, ocak ayı ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’daki açıklamasında, "Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor. Tabii ki hocamız karar verecek ama 2-3 takviyeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

İLK HEDEF ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Gedson Fernandes’i gündemine aldı.

Rusya'da Premier Liga takımı Spartak Moskova'da oynayan Portekizli yıldızın bordo-mavili yönetimin gündemine aldığı ilk isim olduğu belirtildi.

Yönetim, Gedson Fernandes’i ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Teknik direktör Thomas Reis’in de bu transfere onay verdiği haberin detayları arasında yer aldı.

Sezon başında Gedson Fernandes’in adı yine Trabzonspor ile anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

SÜPER LİG’DE 3 TAKIMDA OYNADI

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig’de Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş’ta forma giydi.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan Rus ekibine 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Rus ekibiyle bu sezon 11 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.