Galatasaray maçı öncesi açıklama: Hedefimiz kazanmak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

9 Eylül Çarşamba (yarın) Portekiz’de oynanacak olan mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak.

Zorlu mücadele öncesi Sporting Lizbon teknik direktörü Rui Borges açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA KALİTELİ OYUNCULARA SAHİPLER"

Rui Borges açıklamasında, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin önemli takımlarından birisi. 9-10. kez katılıyorlar. Çok tecrübeliler. Kendi ülkelerinde şampiyon oldular. Çok fazla kaliteli oyunculara sahipler." dedi.

"ÇOK MOTİVE BİR TAKIMIZ"

Konuşmasını sürdüren Borges, "Geçen sene çok iyi bir performans gösterdik. Bu sene de çok iyi performans göstereceğimizi biliyoruz. Gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok motive bir takımız!" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM GALATASARAY’A KARŞI KAZANMAK"

Rui Borges son olarak, ''Çok değişiklik oldu ama çok motive bir takımız. Hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. İlk maç, evimizdeki maç... Kolay demek değil ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacak. Taraftarımızın ve bizim bu enerjiyi hissedip motive olması lazım." yorumunu yaptı.