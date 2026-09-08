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Beşiktaş'a Fenerbahçe galibiyetinden sonra kötü haber geldi

Beşiktaş'a Fenerbahçe galibiyeti sonrası futbolcusundan kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a Fenerbahçe galibiyetinden sonra kötü haber geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Derbide 1 gol atan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ikinci yarı başında oyundan alınmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun yerine Kassoum Outtara girmişti.

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BEŞİKTAŞ'A RIDVAN YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığına dair açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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