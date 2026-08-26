Galatasaray için rest çekmişti: 2 kötü haber birden geldi

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık az zaman kalırken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sağ kanat transferi için Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, oyuncuyla anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Crystal Palace'dan ayrılmayı kafasına koyan Senegalli futbolcu, İngiliz kulübüne rest çekse de işe yaramadı. Crystal Palace, Galatasaray'ın 45 milyon euroluk transfer teklifini reddetti. İngilizler bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğunu bildirdi.

LIVERPOOL DEVREYE GİRDİ İŞLER DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın teklifi reddedilirken bir kötü haber daha geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool transferde Galatasaray'a rakip oldu.

Liverpool'un 50 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken Ismaila Sarr da teklife sıcak baktığını bildirdi.

21 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 maça çıkan deneyimli sağ kanat, 21 gol ve 2 asist kaydetti.