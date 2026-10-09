Galatasaray evinde galibiyeti kurtardı: Milli aradan 3 puanla döndü

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı ve 1-1’e gelen maçta, 89 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle adeta ipten döndü ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

RAMS Park’ta oynanan ve nefesleri kesen mücadelede futbolseverler adeta bir heyecan fırtınasına tanıklık etti. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, taraftarı önünde çok kritik bir virajı kayıpsız döndü.

PERDEYİ ABDÜLKERİM AÇTI

Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa savunmasını aşmakta ilk yarının son anlarına kadar zorlandı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, Aleksey Batrakov'un serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği nefis ortaya harika bir kafa vuruşu yaptı ve Galatasaray'ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

TORREİRA KIZARDI RAMS PARK ŞOK YAŞADI

Mücadelenin ikinci yarısında tempo düşmezken, 65. dakikada maçın kırılma anı yaşandı. Kasımpaşa'nın geliştirdiği hızlı atakta bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle VAR hakemleri devreye girdi. Pozisyonu monitörde inceleyen orta hakem, Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira’yı doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

KASIMPAŞA CEZAYI KESTİ

Eksik kalan rakibinin üzerine cesurca giden Kasımpaşa, bu avantajı çok çabuk tabelaya yansıttı. Kırmızı karttan sadece 3 dakika sonra (68'), sarı-kırmızılı ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa son dokunan Jesurun Rak-Sakyi oldu ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

İPTEN DÖNEN ASLAN UZATMALARDA COŞTU!

10 kişi kalmasına ve kalesinde golü görmesine rağmen pes etmeyen Galatasaray, tribünlerin de büyük desteğiyle galibiyet golü için bastırdı.

89. Dakikada Büyük Sevinç: Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, klas bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi

SON SÖZÜ LEMİNA SÖYLEDİ

Kasımpaşa’nın beraberlik için tüm hatlarıyla yüklendiği uzatma dakikalarında sarı-kırmızılılar kontra atağa kalktı. 90+5. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mario Lemina, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve maçın skorunu ilan etti: 3-1.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve yolunda fire vermezken, eksik kalmasına rağmen gösterdiği bu reaksiyonla şampiyonluk yolundaki inancını bir kez daha kanıtladı.