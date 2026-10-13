Galatasaray efsanesinden Barcelona maçı tahmini

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da formasını giyen Rumen futbol efsanesi Gheorghe Popescu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Popescu, kariyerinde önemli başarılara imza attığı iki kulübün karşılaşacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

“MUHTEŞEM BİR MAÇ OLACAK”

Galatasaray ve Barcelona'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Popescu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Romanya dışındaki en sevdiğim takımlar Avrupa kupalarında bir maçta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Barcelona, en büyük başarılarımı elde ettiğim kulüpler, bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyorlar. Böyle bir maç için tahminde bulunamam ancak bu karşılaşmanın izleyicilere muhteşem bir gösteri sunacağına eminim.

Barcelona ve Galatasaray ile kazanılan 3 Avrupa kupasını koleksiyonuma eklemeyi başardım. Bu kupalara sahip olmak, yaklaşık 30 yıl önce sahada yaşadığım duygulara benzer hisler uyandırdı.”

Popescu'nun açıklamaları, iki kulüpte de unutulmaz izler bırakan Rumen futbol adamının Galatasaray-Barcelona karşılaşmasına duyduğu özel ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.