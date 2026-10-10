Galatasaray Barcelona maçının bilet fiyatları açıklandı
Galatasaray-Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıkarıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı. Bilet fiyatları açıklandı.
RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.
Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ BİLET FİYATLARI
Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:
Premium: 75 bin lira
Delux: 70 bin lira
Lux: 67 bin 500 lira
Classic: 65 bin lira
1. Kategori: 50 bin lira
2. Kategori: 45 bin lira
3. Kategori: 40 bin lira
4. Kategori: 35 bin lira
5. Kategori: 30 bin lira
6. Kategori: 25 bin lira
7. Kategori: 22 bin 500 lira
8. Kategori: 15 bin lira
9. Kategori: 13 bin lira
10. Kategori: 3 bin 500 lira
11. Kategori: 2 bin 800 lira