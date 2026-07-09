Galatasaray anlaşma sağladı: Menajeri İstanbul'a gelecek

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Haberin devamında Burnley ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lesley Ugochukwu'nun menajeri transfer görüşmelerini bitirmek üzere yarın İstanbul'a gelecek.

PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞTÜLER

Geride bıraktığımız sezon Premier Lig'i 22 puanla 19. sırada bitiren Burnley, İngiltere Championship'e düşmüştü.

Burnley ile geçen sezon 38 maça çıkan genç yıldız, 3 gol atarken 2 de gol pası verdi.

2 bin 494 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

UGOCHUKWU'NUN KARİYERİ

Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, futbola doğduğu şehir Rennes’in altyapısında başladı. Henüz 17 yaşındayken profesyonel arenaya adım atan genç futbolcu, kısa sürede fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çekerek Rennes’in A takımında düzenli forma giymeye başladı.

2023 yazında İngiliz devi Chelsea’ye transfer olan Ugochukwu, Premier Lig’de deneyim kazanırken, kariyerinin devamında kiralık olarak Southampton’da görev yaptı. Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen 22 yaşındaki ön libero, güçlü savunma özellikleri ve çok yönlü oyun yapısıyla Avrupa’nın gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.