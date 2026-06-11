Galatasaray açıkladı: Ameliyat başarılı geçti

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Galatasaray A Erkek Sutopu Takımı'nın sporcusu Yağız Kaan Özten, sağ omuz sakatlığı nedeniyle kulübün sağlık sponsoru Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirilen omuz artroskopisi ve SLAP tamiri operasyonu başarıyla tamamlandı.

REHABİLİTASYON BAŞLIYOR

Prof. Dr. Karahan, ameliyatın başarılı geçtiğini açıklayarak Özten'in en kısa sürede havuza dönebilmesi için rehabilitasyon sürecinin başlatılacağını bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray A Erkek Sutopu Takımı sporcusu Yağız Kaan Özten, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Sporcumuza sağ omuz sakatlığı nedeniyle kulübümüz sağlık sponsoru Acıbadem Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından "Omuz Atroskopisi ve slap tamiri" ameliyatı yapıldı.

Prof. Dr. Karahan ameliyatın başarılı geçtiğini, sporcunun en kısa zamanda havuza dönmesi için rehabilitasyona başlayacağını iletti.