Galatasaray 3-1 kazandı

Galatasaray, Yunanistan'da katıldığı dostluk turnuvasındaki ikinci maçında Panionios'u 3 - 1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın setleri 25-20, 17-25, 30-28 ve 25-23 tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım turnuvadaki ilk maçında PAOK'a 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, böylece turnuvayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapatmış oldu.

AKIMOVA 27, İLKİN AYDIN 19 SAYI İLE GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Sarı kırmızılı takımın galibiyetinde Akimova ile İlkin Aydın'ın payı büyük oldu.

Akimova, maçı 27 sayı ile tamamlarken, İlkin Aydın 19 sayıya imza atı. İkili galibiyette başrol oynayan oyuncular oldu.



Janset 10, Alexia 7, Sylla 6, Eylül 4, İlayda 3, Yasemin 2 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sarı kırmızılı kadın voleybolcular, bu galibiyetle Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi moral bulmuş oldu.