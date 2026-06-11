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Galatasaray 120 milyon euroya hayır dedi

Atletico Madrid, Victor Osimhen için Galatasaray'a 120 milyon euroluk teklif sundu. Başkan Dursun Özbek'in yanıtı kısa ve net oldu: "Satmıyoruz."

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Galatasaray 120 milyon euroya hayır dedi

Galatasaray Osimhen'i bırakmıyor!
Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ediyor.
Bu kez Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için masaya 120 milyon euro bonservis bedeli koydu.

ÖZBEK DÜŞÜNMEDİ BİLE

Başkan Dursun Özbek, rekor rakama rağmen tutumunu değiştirmedi. Galatasaray yönetiminin Atletico Madrid'in teklifine teşekkür edip "Satmıyoruz" yanıtını verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen konusunda Avrupa'dan gelen baskılara boyun eğmeme kararını bir kez daha ortaya koydu.

"NİYETİMİZ YOK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, golcü futbolcuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Dursun Özbek
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