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Halk TV Spor Fransa Milli Takımı Türkiye'ye geldi, menü şaşırttı: Türk mutfağından bakın ne yaptılar

Fransa Milli Takımı Türkiye'ye geldi, menü şaşırttı: Türk mutfağından bakın ne yaptılar

Türkiye ile oynayacağı karşılaşma için Kocaeli'de kamp yapan Fransa Milli Takımı'nın maç öncesi hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransa Milli Takımı Türkiye'ye geldi, menü şaşırttı: Türk mutfağından bakın ne yaptılar


Fransa Milli Takımı'nın Türkiye karşılaşması öncesinde Kocaeli'deki kamp süreci devam ederken, Fransız kafilesinin oteldeki hazırlıkları da merak konusu oldu.

Kritik mücadele öncesinde futbolcuların konforu ve güvenliği için birçok önlem alınırken, Fransız yıldızların yemek tercihleri de dikkat çekti.

FRANSA KAFİLESİ İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

Fransa Milli Takımı'nın konakladığı otelde kafileye yönelik geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Otel çevresinde güvenlik ekipleri görev yaparken, Fransız ekibinin kamp sürecini rahat şekilde geçirmesi için çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.

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Kafile için otelin diğer müşterilere kapatıldığı ve Fransız Milli Takımı'nın kampı boyunca tesiste özel bir düzen oluşturulduğu belirtildi.

MENÜDE TÜRK YEMEKLERİ YER ALMADI

Fransız futbolcuların maç öncesindeki yemek programında ise dikkat çeken bir tercih yapıldı. Türkiye'de bulunmalarına rağmen oyuncuların beslenme düzeninde Türk mutfağından yemeklere yer verilmedi.

Takımın maç öncesi menüsünde daha çok makarna, balık ve taze salata gibi sporcuların alışık olduğu yiyeceklerin bulunduğu aktarıldı.

GÖZLER BÜYÜK MAÇTA

Fransa Milli Takımı'nın tüm hazırlıkları artık Türkiye karşılaşmasına odaklanmış durumda. İki takım arasındaki mücadele bu akşam Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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