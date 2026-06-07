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Halk TV Spor Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde kazanan Antonelli

Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde kazanan Antonelli

Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Kimi Antonelli galip geldi. İtalyan pilot üst üste 5. yarışını kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde kazanan Antonelli

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılan yarışta İtalyan pilot, 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde kazanan Antonelli - Resim : 1

MONACO'DA KAZANAN EN GENÇ PİLOT

19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.

HAMILTON İKİNCİ

Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Fransız pilotu Isack Hadjar ise liderin 23.394 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

SIRADAKİ DURAK BARCELONA

Formula 1'de sezon, 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'siyle devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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