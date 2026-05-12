Filenin Sultanları'nda Eda Erdem şaşkınlığı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Kadroda Eda Erdem'e yer verilmemesi dikkat çekti.

Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

EDA ERDEM KADRODA YOK

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; milli takım kaptanı Eda Erdem kadroya alınmadı.

Millilerin 30 kişilik geniş kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

