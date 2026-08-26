Filenin Sultanları Almanya'yı da devirdi: Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptık

CEV Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Filenin Sultanları ile Almanya karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA'YI DEVİRDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

A Grubu'nda daha önce Letonya, Slovenya ve Macaristan'ı mağlup eden Filenin Sultanları, 4'te 4 yaparak yoluna namağlup devam etti.

FATİH TERİM DE SALONA GELDİ

Filenin Sultanları'nın Almanya karşısındaki mücadelesini izleyenler arasında teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Taraftarlar, Filenin Sultanları'na destek için salona gelen Fatih Terim'i uzun süre alkışladı.

SON RAKİP POLONYA

Millilerimiz gruptaki son maçında Polonya'yla karşılaşacak. 28 Ağustos Cuma günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.