FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı: Tam da imzalar atılmak üzereydi

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

3'ER DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

KARAR TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDERKEN GELDİ

Yaz transfer döneminin ortasında gelen bu cezayla kulüplerin yaptığı anlaşmaların bozulması bekleniyor.

HATAYSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI DA GELDİ

Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi. Öte yandan Hatayspor'a geçtiğimiz günlerde FIFA'dan bir kötü haber daha geldi.

FIFA Disiplin Komitesi bir dosyadan dolayı Hatayspor'a ceza verdi. TFF 2. Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un 6 puanı silindi. Ceza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamayla resmi olarak duyuruldu.