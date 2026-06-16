2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi statlarından biri olan Levi's Stadium, turnuva boyunca kendi adını kullanamıyor. FIFA'nın uzun yıllardır uyguladığı "clean stadium" (temiz stadyum) politikası gereği, resmi sponsor olmayan şirketlerin isimleri ve logoları stadyumlarda görünemiyor. Bu nedenle stat, Dünya Kupası süresince "San Francisco Bay Area Stadium" adıyla anılıyor.

Kural yalnızca Levi's'a uygulanmıyor. ABD'deki birçok stat da geçici olarak yeniden adlandırıldı. Örneğin SoFi Stadium "Los Angeles Stadium", Mercedes-Benz Stadium ise "Atlanta Stadium" olarak kullanılmak zorunda kaldı. FIFA, bu uygulamayla yalnızca resmi küresel sponsorlarının görünür olmasını amaçlıyor.

Ancak Levi's bu yasağa yaratıcı bir yanıt verdi. Stadyumdaki marka adı kapatılırken, şirket logosunun karakteristik şekli korunarak dikkat çekici bir görsel kullanıldı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı bu hamleyi "reklamcılık dersi" ve "markalaşma ustalığı" olarak yorumladı. Şirket ayrıca sosyal medya hesaplarında da benzer bir görsel değişikliğe gitti.



FIFA'nın katı kuralları bununla da sınırlı değil. Bazı basın alanlarında sponsor olmayan markalara ait ürünlerin etiketlerinin bile kapatıldığı, stadyum içindeki ticari görünürlüğün tamamen FIFA kontrolüne bırakıldığı belirtiliyor.

Dünya Kupası'nın en ilginç tartışmalarından biri haline gelen uygulama, futbolseverler arasında "Stat senin, isim senin ama Dünya Kupası gelince kullanamıyorsun" yorumlarına yol açtı.