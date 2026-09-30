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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye tek gol yetti: Avrupa'da son 16 turuna kaldı

Fenerbahçe'ye tek gol yetti: Avrupa'da son 16 turuna kaldı

Minsk'i tek golle mağlup eden Fenerbahçe arsaVev toplam skorda 5-1 öne geçti ve adını UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yazdırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye tek gol yetti: Avrupa'da son 16 turuna kaldı

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Fenerbahçe arsaVev ile Belarus temsilcisi Minsk karşı karşıya geldi.

TEK GOL YETTİ

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Busem Şeker kaydetti.

MINSK 10 KİŞİ KALDI

Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLK MAÇI DA 4-1 KAZANMIŞLARDI

İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE 4'TE 4 YAPTILAR

Kadınlar Süper Ligi'nde de 4'te 4 yapan Fenerbahçe arsaVev, 1 maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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