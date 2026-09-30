Fenerbahçe'ye tek gol yetti: Avrupa'da son 16 turuna kaldı
Minsk'i tek golle mağlup eden Fenerbahçe arsaVev toplam skorda 5-1 öne geçti ve adını UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Fenerbahçe arsaVev ile Belarus temsilcisi Minsk karşı karşıya geldi.
TEK GOL YETTİ
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Busem Şeker kaydetti.
MINSK 10 KİŞİ KALDI
Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İLK MAÇI DA 4-1 KAZANMIŞLARDI
İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.
KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE 4'TE 4 YAPTILAR
Kadınlar Süper Ligi'nde de 4'te 4 yapan Fenerbahçe arsaVev, 1 maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi