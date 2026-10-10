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Fenerbahçe'ye kötü haber: TFF duyurdu

TFF Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi. Kararlar resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye kötü haber: TFF duyurdu

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi.

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TFF Tahkim Kurulu'nun kararları resmi internet sitesinden açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan TFF Tahkim Kurulu kararı şöyle açıklandı:
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve Antrenörü Dirk Kuyt’un PFDK’nın 29.09.2026 tarih ve E.2026-2027/160 – K.2026-2027/230 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Dirk Kuyt’un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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