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Fenerbahçe'ye çetin ceviz rakipler: Sturm Graz'ı elerse daha da zoru bekliyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Gornik Zabrze'yi eleyerek Sturm Graz'a rakip oldu. Sturm Graz'ı da elerse çetin ceviz rakipler bekliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye çetin ceviz rakipler: Sturm Graz'ı elerse daha da zoru bekliyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımını 1-0 kazandığı maçın rövanşında 1-1'lik beraberlikle eledi.

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Sarı lacivertli takım 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle oynayacak. İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da. Rövanş ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da yapılacak. Temsilcimiz rakibini elerse Şampiyonlar Ligi için play off maçlarına çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin play off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri de belli oldu. Bu kez Sturm Graz'dan daha da zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertli takımın play off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
Union SG (Belçika) - Bodo Glimt (Norveç)
Bu iki maçta tur atlayan takımlardan biri Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Play off kura çekimi 3 Ağustos'ta yapılacak. İlk maçlar 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Temsilcimiz bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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