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Halk TV Spor Fenerbahçe'nin yıldızı kayıplara karıştı: Oyuncuya ulaşılamıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı kayıplara karıştı: Oyuncuya ulaşılamıyor

Fenerbahçe, oyuncusu Diego Carlos'un belirlenen tarihte sağlık kontrolüne katılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada durumu netleştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Fenerbahçe'nin yıldızı kayıplara karıştı: Oyuncuya ulaşılamıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı kayıplara karıştı!
Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un planlanan sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihinde yapılması planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında Diego Carlos'un kendisinine bildirilen programa uygun şekilde sağlık kontrolüne katılmadığı aktarıldı.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

GEÇEN SEZON COMO'YA KİRALANDI

33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Como'ya kiralandı.
Brezilyalı futbolcu, Como ile 31 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Diego Carlos'un Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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