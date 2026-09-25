Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı takım ise belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, milli maçlardan dolayı Süper Lig'e verilen arada boş durmayacak ve hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, Azerbaycan 1. Futbol Ligi ekibi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Fenerbahçe, Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan depremi: Kulüpten anında devreye girdilerGalatasaray'da İlkay Gündoğan depremi: Kulüpten anında devreye girdiler

Mücadelenin TSİ 19.00'da yapılacağı aktarıldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

''Hazırlık Maçı Bilgilendirmesi

Futbol A Takımımız, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşılaşacaktır. Karşılaşma, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı’nda saat 19.00’da (Azerbaycan saatiyle 20.00) başlayacaktır.''

LİGDE 10 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 10 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Azerbaycan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro