Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı
Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı takım ise belli oldu.
Fenerbahçe, milli maçlardan dolayı Süper Lig'e verilen arada boş durmayacak ve hazırlık maçı yapacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler, Azerbaycan 1. Futbol Ligi ekibi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Fenerbahçe, Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin TSİ 19.00'da yapılacağı aktarıldı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
''Hazırlık Maçı Bilgilendirmesi
Futbol A Takımımız, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşılaşacaktır. Karşılaşma, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı’nda saat 19.00’da (Azerbaycan saatiyle 20.00) başlayacaktır.''
LİGDE 10 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 10 puanla 6. sırada yer alıyor.