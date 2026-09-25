Halk TV Spor Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu: Resmen açıklandı Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı takım ise belli oldu.